أن بي أيه: يانيس يقود باكس إلى إحراز الكأس على حساب ثاندر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : بات ميلووكي باكس ثاني بطل لمسابقة كأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، بفوزه الثلاثاء في لاس فيغاس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 97 81 في النهائي، وذلك بفضل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو والثلاثيات.

وكان التسديد من خارج القوس مفتاح إحراز باكس النسخة الثانية من المسابقة وخلافة لوس أنجليس ليكرز الذي توج بلقب النسخة الأولى العام الماضي، إذ نجح في تسجيل 17 ثلاثية، بينما تألق نجمه يانيس بتسجيل 26 نقطة مع 19 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف داميان ليلارد 23 نقطة.

كما ساهم بروك لوبيز وغاري ترنت بهذا الانتصار بعدما سجل كل منهما 13 نقطة لصالح باكس الذي وسع تقدمه بفارق 5 نقاط في الشوط الثاني إلى 19 بعدما نجح في 19 نقطة مقابل 5 فقط لثاندر الذي اكتفى بـ31 نقطة في النصف الثاني من اللقاء، ما فتح الباب أمام منافسه لحسم المواجهة.

ورغم جهود الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر وجايلن وليامس اللذين سجلا 21 و18 نقطة تواليا، قدم ثاندر أسوأ مباراة له على الصعيد الهجومي وفشل في الوصول إلى 99 نقطة أو أكثر لأول مرة منذ بداية الموسم بعدما اكتفى بـ15 نقطة من خارج القوس مقابل 51 لباكس، فيما نجح بالمجمل بـ34 بالمئة فقط من محاولاته في اللقاء.