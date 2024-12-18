شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ بوزيان يظهر فى تدريبات الزمالك مع جروس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يظهر، اليوم، الفرنسى شيخ بوزيان مخطط أحمال فريق الزمالك الجديد، وأحد أفراد الجهاز المعاون للسويسرى جروس المدير الفنى، فى التدريبات الجماعية التى يخوضها الأبيض اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا بالجولة الخامسة من بطولة الدورى.

ووصل بوزيان أمس إلى القاهرة للانضمام للجهاز المعاون لـ جروس فى القلعة البيضاء، حيث اتفق المدرب السويسرى مع مجلس الزمالك أن يكون الجهاز المعاون له يضم كل من شيخ بوزيان مدرب عام ومخطط للأحمال، توماس جروتر مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى أمير عزمى مدرب مساعد بالفريق، وعبد الواحد السيد مدير للكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.