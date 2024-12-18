شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع ميزانية صفقات يناير قبل مونديال الأندية بعد إخفاق إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على رفع الميزانية المقررة لإبرام الصفقات الجديدة المزمع إتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل تدعيم الفريق الأحمر بصفقات سوبر وعدم التعاقد مع لاعبين دون المستوى، كما حدث في السنوات الماضية، في ظل سياسة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في بناء فريق قوي ويضم لاعبين على أعلى مستوى فني قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي رفع الميزانية المرصودة من أجل إبرام صفقات جديدة، بما يتناسب مع طموح جماهير القلعة الحمراء في الظهور الأول خلال المشاركة في مونديال الأندية بثوبها الجديد وسط مشاركة 32 فريقا، لاسيما أن عددا كبيرا من الصفقات التي تم إبرامها في آخر ثلاث نوات لم تنجح مع الفريق الأحمر إلا القليل منها، وترغب في تغيير سياسة التعاقدات بالنادي الأهلي.

ويرغب الأهلي في إبرام 4 أو 5 صفقات في يناير المقبل، من أجل تدعيم عدة مراكز أبرزها رأس الحربة والجناح والوسط الهجومي وقلب الدفاع، وتجري إدارة النادي مفاوضات مع عدة لاعبين في الوقت الحالي من أجل تدعيم قائمة الفريق الأحمر بلاعبين سوبر.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في إبرام اتفق باستعادة حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه في مونديال الأندية 2025.