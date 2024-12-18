شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع ميزانية صفقات يناير قبل مونديال الأندية بعد إخفاق إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر _ لبنى عبد اللهالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:00 ص
استقر مسئولو النادى الأهلى على رفع الميزانية المقررة لإبرام الصفقات الجديدة المزمع إتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل تدعيم الفريق الأحمر بصفقات سوبر وعدم التعاقد مع لاعبين دون المستوى، كما حدث في السنوات الماضية، في ظل سياسة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في بناء فريق قوي ويضم لاعبين على أعلى مستوى فني قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرغب الأهلي في إبرام 4 أو 5 صفقات في يناير المقبل، من أجل تدعيم عدة مراكز أبرزها رأس الحربة والجناح والوسط الهجومي وقلب الدفاع، وتجري إدارة النادي مفاوضات مع عدة لاعبين في الوقت الحالي من أجل تدعيم قائمة الفريق الأحمر بلاعبين سوبر.
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