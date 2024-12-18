شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يضع اليوم خطة مباراة الزمالك وسيراميكا فى بداية الولاية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يضع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، اليوم خطة مباراة سيراميكا، المقرر لها الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستقر جروس فى مران الزمالك اليوم، على التشكيل الذى سيخوض به المباراة، وذلك بعد متابعة اللاعبين فى التدريبات خلال الـ48 ساعة الأخيرة التى تولى فيها مهمة تدريب الأبيض خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز.

ويسعى جروس لتحقيق الفوز في مباراة سيراميكا، لتكون بداية عهد جديد مع الزمالك، فى انطلاقة الولاية الثانية له فى ميت عقبة، ولتكون بمثابة وعد بتحقيق البطولات مع الفريق، مثلما حدث فى ولايته الأولى مع الزمالك عندما حقق معهم لقب الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018_2019 ، بالإضافة إلى ترك انطباع جيد لدى جماهير القلعة البيضاء وكسب ثقتهم فى انطلاقة الولاية الثانية.