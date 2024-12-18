شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 5 ألقاب فى بطولة أمريكا المفتوحة لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

سيطر ناشئو الاسكواش المصرى على منصة التتويج فى بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين، التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

وجاءت ألقاب الفراعنة الصغار كالتالي..

مروان عسل: مركز أول تحت 19 سنة

بارب سامح: مركز أول تحت 19 سنة

رقية سالم: مركز أول تحت 17 سنة

مايكل بيتر: مركز أول تحت 17 سنة

مالك محمد: مركز أول تحت 13 سنة

بينما جاء ترتيب باقي المراكز كالتالي..

آدم رجب: مركز ثانى تحت 13 سنة

صوفيا أشرف: مركز ثالث تحت 13 سنة

ليندا السيد: مركز ثانى تحت 13 سنة

زينة عبد العال: مركز ثالث تحت 15 سنة

ملك سمير: مركز ثالث تحت 17 سنة

أحمد همام: مركز ثالث تحت 11 سنة

يأتى ذلك بعد أيام قليلة من تتويج المنتخب الوطنى الأول للاسكواش، رجال وسيدات، بدرع بطولة العالم بهونج كونج، وقدمت البعثة المصرية، برئاسة آمنة الطرابلسى رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، وتحت القيادة الفنية لهشام العطار، أداء أكثر من متميز خلال مشوار البطولة.

وتوج منتخب الرجال باللقب للمرة السابعة في تاريخه، وذلك عقب الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

كما توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش ببطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 2-0، خلال المباراة النهائية.