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السويسرى جروس يستفسر عن موقف مصابى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 07:30 ص

استفسر السويسرى جروس المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة عن موقف اللاعبين المصابين، وموعد عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الممتاز.

كما طلب جروس من الجهاز الطبي بالزمالك، تقريرا مفصلا عن إصابة كل لاعب داخل الفريق، وكذلك البرنامج العلاجى الخاص به حتى يتمكن من وضع خطة الفريق في المباريات المقبلة، وتحديد العناصر التي سيعتمد عليها في المباريات.

وغاب عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وسيدي ندياي لعدم الجاهزية، حيث يخضعون لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

كما يعاني شيكابالا من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد السيد من إصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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