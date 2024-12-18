شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى جروس يستفسر عن موقف مصابى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر السويسرى جروس المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة عن موقف اللاعبين المصابين، وموعد عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما طلب جروس من الجهاز الطبي بالزمالك، تقريرا مفصلا عن إصابة كل لاعب داخل الفريق، وكذلك البرنامج العلاجى الخاص به حتى يتمكن من وضع خطة الفريق في المباريات المقبلة، وتحديد العناصر التي سيعتمد عليها في المباريات.

وغاب عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وسيدي ندياي لعدم الجاهزية، حيث يخضعون لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

كما يعاني شيكابالا من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد السيد من إصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية.