شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب موقف الأهلى من كريم نيدفيد فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، الموقف النهائى لـ كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، في فترة القيد الشتوي يناير المقبل، خاصة بعد تردد أنباء قوية عن رغبة الأهلي في الاستغناء عن خدمات اللاعب الذي لم يشارك مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم.

ودخل كريم نيدفيد دائرة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلى فى يناير المقبل، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها في الفريق الأحمر منذ العودة إلى الجزيرة.

ولا يشارك كريم نيدفيد مع الأهلي ويخرج من حسابات كولر بشكل مستمر، حيث لا ينال اللاعب قناعة المدرب السويسري، وبات مصيره من البقاء في صفوف الأهلي غامضا، خاصة أن الفريق يرغب في ضم لاعبين جدد في يناير المقبل قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

من ناحية أخرى يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري، واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لفريق حرس الحدود، وآخرها مواجهة الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، والتي انتهت بفوز حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الحدود قبل مواجهة الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الخميس باستاد السويس الجديد.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبياً مع الجونة، قبل أن يفوز على الزمالك بهدف نظيف، وفي الجولة الرابعة فاز المصري على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً.