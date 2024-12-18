شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص يحيى عطية الله وأكرم توفيق قبل مواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ثنائي الأهلي أكرم توفيق والمغربي يحيى عطية الله لفحص طبي جديد لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما اشتكى الثنائي من الإصابة في مباراة باتشوكا الماضية في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية.

واشتكى أكرم توفيق من كدمة قوية في مباراة باتشوكا لكنه استكمل المباراة، فيما اشتكى يحيى عطية الله من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وتم استبداله قبل نهاية مباراة بطل المكسيك، وسيتم تقييم موقف الثنائي من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد أو يتم استبعادهما، وإن كان موقف الثنائي مطمئن من اللحاق بمباراة بطل الجزائر.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره في مباراة شباب بلوزداد بالفوز من أجل تخطي أحزان الخسارة أمام باتشوكا ومن أجل استعادة الانتصارات في دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل الأخير أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سلبياً بالجولة الثانية.

الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (0-0) خارج الديار.