شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة سيراميكا، المقرر لها غدا الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدورى، حيث يخوض الفريق التدريب الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، على أن يقوم الجهاز الفني باختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في المباراة، ويدخل بعد ذلك الفريق معسكر مغلق استعدادا للمباراة المرتقبة.

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى الجديد للزمالك، على إعادة تقييم اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إبلاغه مسئولى القلعة البيضاء بأنه لن يتخذ قرار برحيل أى لاعب قبل منحه الفرصة والحكم على مستواه.

ويعقد جروس اجتماعات مستمرة مع لاعبي الزمالك، من أجل التعرف عليهم والتقرب منهم، حيث أكد المدرب لهم أن الفيصل بالنسبة له الاجتهاد وبذل أقصى جهد فى التدريبات موضحاً لهم أن الفترة المقبلة بمثابة صفحة جديدة بالنسبة لهم لإثبات ذاتهم.