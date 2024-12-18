شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى حارس الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ36 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988، فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح الحارس الأول فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية.

وإجمالا شارك محمد الشناوى مع الأهلى فى 305 مباريات بكل البطولات، خرج بشباك نظيفة في 170 مباراة وتلقت شباكه 191 هدفا، وشارك الشناوى فى 62 لقاء مع منتخب مصر الأول.

واستطاع الشناوي أن يحكم سيطرته على حراسة مرمى مصر والأهلي، منذ نحو 6 سنوات وحتى الآن، ليتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، ويحفر اسمه بحروف من ذهب ضمن أفضل حراس مصر على مر التاريخ.

وحصد مع الأهلي 24 لقبا، بواقع 7 ألقاب للدوري المصري، إلى جانب 5 ألقاب لكأس مصر، و6 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الإفريقي، و4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية ثلاثة مرات.

وتوج الشناوي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة رغم خسارة الأهلي لقب دوري الأبطال في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

على الصعيد الدولي، شارك الشناوي أساسيا مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، إلى جانب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. وحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواي بالمونديال، رغم خسارة الفراعنة بهدف نظيف.

كما اختير كأفضل حارس في دور المجموعات بأمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، بعد تألقه مع المنتخب المصري.

ويعد الشناوي أول حارس في تاريخ مصر يستطيع المشاركة في مونديال الأندية وكأس العالم للمنتخبات إلى جانب الأولمبياد.