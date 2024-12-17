الامارات | فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2024، خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

وتسلم فينيسيوس جونيور الجائزة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال النجم البرازيلي عقب تسلم الجائزة: "لا أعرف من أين سأبدأ، ولكن كان من المستحيل أن أتخيل أن أصل لهذه المكانة عندما كنت طفلا ألعب في الشارع ببيئة فقيرة، فالوصول إلى هنا مصدر إلهام للأطفال، وأشكر من صوت لي من اللاعبين والمدربين والصحفيين، إنها جائزة مهمة جدا".

وتابع "أشكر أيضا عائلتي الذين ساعدوني لتحقيق حلمي، وأشكر رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي الذي وثق بي كثيرا".

وواصل الجناح البرازيلي "أسعى لكي أصنع الفارق بالتأكيد بمساعدة زملائي هذا الموسم، والاستمرار طويلا مع ريال مدريد النادي الأكبر في العالم".

واختتم فينيسيوس جونيور رسالته "أشكر نادي فلامينجو البرازيلي الذي منحني الفرصة لممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي، وأشكر أيضا زملائي في منتخب البرازيلي على مساعدتي ومنحي القوة".

وساهم فينيسيوس في تتويج فريقه المدريدي بأربعة ألقاب في العام الجاري 2024 وهي كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

ويتطلع النجم البرازيلي وزملاؤه في فريق ريال مدريد للقب خامس عندما يلتقي مع باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال" على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة غدا الأربعاء.