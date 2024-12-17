الدوري السوبر بمسمّاه الجديد "الدوري الموحد" يطلب الاعتراف من "فيفا" و"ويفا"

الرياص - اسماء السيد - باريس : طلبت الشركة المُروّجة لمشروع الدوري السوبر الثلاثاء من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) لكرة القدم "الاعتراف الرسمي" ببطولتها التي أعيد تسميتها "الدوري الموحد"، بناء على حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية (CJUE).

وكتبت شركة "أيه22 سبورتس ماناجمنت" (A22 Sports Management) التي تتخذ من مدريد مقرا لها، في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس أنها "أرسلت اقتراحا الى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم للحصول على اعتراف رسمي بمسابقاتها القارية الجديدة للأندية الأوروبية".

وأكدت الشركة أنها ناقشت الأمر مع رابطات الدوريات والأندية والجهات الفاعلة الأخرى، مشيرة إلى أنها عدّلت صيغتها أخذا في الاعتبار "العروض السنوية" في البطولة من أجل تحديد المشاركين في المسابقة، من دون مزيد من التفاصيل حول المشاركين والجدول الزمني.

وأضافت أن "المسابقة تحمل اسما جديدا +الدوري الموحد+، بما يتماشى مع منصة البث التي ستنقل المباريات مباشرة ومجانا"، ومن المفترض أن "تحسّن بشكل كبير تجربة المشاهدة في المنزل".

وكان هذا المشروع البديل لدوري أبطال أوروبا شبه المغلق والذي كاد أن يصيب كرة القدم الأوروبية بالانهيار عام 2021، مدعوما في البداية من 12 ناديا مع ريال مدريد وبرشلونة كرأسي حربة. لكن الأندية الإنكليزية الستة استسلمت في مواجهة عدائية الهيئات الكروية، أنصارها وخطر اتخاذ تدابير تشريعية من طرف حكومات عديدة. كما استسلمت أندية أخرى بعد ذلك أيضا.

وفي أيار/مايو 2024، خلُص قرار صادر عن محكمة إسبانية إلى أن "فيفا" و"ويفا" قد "أساءا استخدام مركزهما المهيمن" من خلال معارضة الدوري السوبر. وتناولت المنطق الذي دفع محكمة العدل الأوروبية إلى التنصُّل من قواعد الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة التي تهدف إلى منع ظهور بطولات منافسة، علما أنها تعتبر مشروعة إذا احترمت مبادئ الشمولية والجدارة وإذا كانت تتناسب مع التقويم العالمي.