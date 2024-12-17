شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندرى 2-0 بكأس الرابطة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحرز هدفى فريق بيراميدز المغربى وليد الكارتى في الدقيقة 63، بينما عزز دودو الجباس تقدم الفريق بالهدف الثانى في الدقيقة 86.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتى فى المركز الثانى حرس الحدود بنفس عدد النقاط، والإسماعيلى في المركز الثالث بدون نقاط، ويتذيل الاتحاد السكندرى المجموعة بدون نقاط أيضا.

ويقع بيراميدز والاتحاد السكندري في المجموعة الرابعة والأخيرة، التي تضم أيضاً حرس الحدود والإسماعيلي.

وخاض فريق بيراميدو بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو كل من: أحمد دعدور - أحمد أيمن - محمود متولى - محمد المغربى - مروان داوود - أحمد الشيمى - ناصر ناصر - عمر الوحش - إسلام سمير - عمرو جمعة - بنجامين بواتينج.