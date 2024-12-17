شكرا لقرائتكم خبر عن فيزبريم المجرى يعلن ضم أحمد هشام دودو نجم منتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

نجح نادي فيزبريم المجري في ضم نجم منتخب مصر لكرة اليد، أحمد هشام السيد "دودو"، بداية من الموسم المقبل 2025 الذى يخوض فترة احتراف بصفوف فريق مونبيليه الفرنسي، والذي انضم له قادماً من فريق نيم الفرنسي.

ويعد أحمد هشام دودو أحد أبرز مواهب كرة اليد المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له التتويج ببرونزية بطولة العالم للشباب 2019، وبطولة العالم للناشئين 2019.

ومن جانب آخر تشهد قائمة منتخب اليد الأولية التى أعلنها خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب استعدادا لبطولة العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025، استبعاد أكثر من نجم، سواء للإصابة أو رؤية فنية.

ومن أبرز المستبعدين، يحيى الدرع المحترف فى فيزبريم المجرى وحسن قداح بسبب عودته من الإصابة لفترة غير كافية، وعمر الفولى لاعب الزمالك لأسباب فنية.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم.

مركز جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسرى - عمر خالد كاستيلوا - محمد عماد أوكا.

مركز ظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان - محمد لاشين - جمال صلاح.

مركز صانع ألعاب: سيف الدرع - أحمد خيرى - سيف هانى فوكس - أحمد سامح - زياد حشاد.

مركز ظهير أيسر: على زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدى.

مركز جناح أيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال ابراهيم.

مركز الدائرة: إبراهيم المصرى - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف - محمد طارق - عمر شريف - أحمد تغيان.