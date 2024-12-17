شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يهنئ الرئيس السيسي بجائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، بخالص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريم سيادته من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، ومنح الرئيس السيسي أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024.

وتسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الإثنين الجائزة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة الرياضة المصرية، ويساهم بجهوده في الارتقاء بالرياضة المصرية والعربية والأفريقية.

وحققت منتخبات الطائرة نتائج غير مسبوقة المرحلة الماضية نتيجة الدعم الكبير من الدولة المصرية لكافة الألعاب الجماعية والفردية.

وأضاف "قمر" أن الاتحاد الأفريقي لمس الدور الحيوي للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يستحق أرفع الأوسمة، تقديراً للجهود المتميزة لسيادته والمساهمة الواسعة فى تطوير ونمو الرياضة فى مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في تنمية الرياضة داخل القارة الأفريقية. كما يساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بكافة الألعاب الأولمبية وكذلك البارالمبية.