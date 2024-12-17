چوليا وشارلوت فى صدارة منافسات بطولة مصر الدولية للجولف سيدات

وفى منافسات كأس الراحلة مها السنوسى اعتلى القمة بعد انتهاء اليوم الاول احمد النجار برصيد 34 نقطة وتلاه ثانيا كوستا مارمراس 33 نقطة واللاعبة نور نافع بالمركز الثالث 32 نقطة.

محمد يوسف

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