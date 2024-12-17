شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسعى لاستكمال كأس مصر بحضور جماهيرى من دور الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة المصرى عن مساعٍ جدية يقودها رئيس الاتحاد هانى أبو ريدة لإعادة الجماهير إلى المدرجات فى بطولة كأس مصر بدءًا من دور الـ32.

وكان من المقرر أن تُستكمل النسخة الحالية من البطولة بدون حضور جماهيري، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتادة، إلا أن اتحاد الكرة يعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين عودة الجماهير بما يضمن سلامتهم وتعزيز الأجواء الحماسية للمباريات.

يأتي هذا التوجه ضمن خطة الاتحاد لتطوير المسابقات المحلية وإعادة الزخم إلى الكرة المصرية، حيث أكد مصدر مقرب أن الحضور الجماهيري يشكل جزءًا أساسيًا من عودة الروح الحقيقية للملاعب.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الموافقات الأمنية اللازمة ووضع خطط تنظيمية تضمن حضورًا آمنًا وممتعًا للجماهير.

وإذا تحققت هذه الخطوة، ستكون المرة الأولى منذ فترة طويلة التي تُقام فيها مباريات كأس مصر بحضور جماهيري كامل، ما يعزز من التفاعل مع البطولة المحلية الأعرق في مصر.