شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية أكرم توفيق وياسر إبراهيم لمباراة الأهلى وبلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على جاهزية الثنائى أكرم توفيق وياسر إبراهيم لاعبا الفريق، استعداداً للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

واشتكى ثنائى الأهلى من إجهاد عضلى في نهاية مباراة المارد الأحمر مع باتشوكا المكسيكى، والتي امتدت للأشواط الإضافية قبل أن يخسرها الاهلى بركلات الترجيح.

ولم يستطع أكرم توفيق استكمال مباراة الأهلى الأخيرة ليضطر كولر لاستبداله فيما تحامل ياسر إبراهيم على نفسه واستكمل المباراة بعد استنفاذ المدرب السويسري لكل التبديلات.

يستضيف فريق الأهلى نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.