شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى بيراميدز والاتحاد السكندرى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويقع بيراميدز والاتحاد السكندري في المجموعة الرابعة والأخيرة، التي تضم أيضاً حرس الحدود والإسماعيلي، حيث يتصدر الحدود المجموعة في الوقت الحالي، بعد فوزه في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

وشهدت أحداث الشوط الاول محاولات مكثفه من قبل لاعبو الفريقين لتسجيل هدف التقدم ولكن جميع الكرات لم تشكل خطورة حقيقة على المرمى.

بدأ بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو كل من : أحمد دعدور - أحمد أيمن - محمود متولى - محمد المغربى - مروان داوود - أحمد الشيمى - ناصر ناصر - عمر الوحش - إسلام سمير - عمرو جمعة - بنجامين بواتينج.