شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: الخبرة العربية وراء التعاقد مع دوما لتدريب مودرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابى المدير التنفيذي لنادى مودرن سبورت أن اختيار الفرنسي فرانك دوما لتدريب الفريق بسبب خبراته الكبيرة في الكرة الأفريقية وسبق العمل له فى بعض الأندية بدولة المغرب والجزائر.

وأضاف هيثم عرابى، خلال المؤتمر الصحفى لتقديم المدرب الفرنسي فرانك دوما قائلا "أشكر طلعت يوسف على الفترة التي تواجد فيها بنادى مودرن سبورت وفضل الرحيل برغبة منه بسبب عدم وجود جديد يقدمه للفريق وتعلمت منه الكثير".

وأشار هيثم عرابى قائلا "مفاوضات الفرنسي فرانك دوما لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة فقط خلال حديثه معه عبر الزووم وتحدثنا فقط عن بعض أهداف النادى وأهدافة أيضا والتوافق بينهم وتم حسم الامر على الفور".

واختتم هيثم عرابى حديثة "الفرنسي فرانك دوما مدرب محظوظ فى ذلك التوقيت حيث هناك لاعبين عائدون من الإصابة وأيضا عناصر جديدة لم تشارك حتى الان لذلك سوف يقوم بتقيم بعض اللاعبين للمشاركة فى المباريات الفترة المقبلة".

وكان أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

ويمتلك الفرنسي فرانك دوماس مسيرة تدريبية حافلة أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر، كما حصد لقب بطولة الدوري مع فريق مازيمبي الكونغولي بعد خوض 24 مباراة بدون هزيمة، كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان الفرنسي بالدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل.

أما على مستوى اللعب ارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل ويستضيفها استاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء.