شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يفاوض أحمد عيد عبد الملك لتدريب الفريق خلفا للعجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو القناة فى مفاوضات جادة مع أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى السابق لغزل المحلة من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق بداية من الجولة المقبلة أمام بروكسى بدورى المحترفين.

كان أحمد العجوز تقدم باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة اليوم أمام الترسانة بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر عن فوز السكة الحديد مودرن على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، كما تعادل أسوان مع بروكسى بهدف لمثله ، وبلدية المحلة على طنطا بهدفين نظيفين ، والمنصورة على ديروط بهدف مقابل لا شىء، وتعادل بترول أسيوط مع لافيينا بهدف لمثله.

كما استطاع كهرباء الإسماعيلية تحقيق الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، كما تعادل وى مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع راية ، وتعادل المقاولون مع وادى دجلة سلبيا.