الامارات | شباب الأهلي يهزم الوصل بثلاثية نظيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز شباب الاهلي على ضيفه ضيفه الوصل بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد راشد، في ختام الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي إعادة لنهائي السوبر حين توّج شباب الاهلي باللقب، أكد فرسان دبي، تفوقه مجددا على الوصل، بفضل مؤنس دبور، الذي منحه التقدم، حينما كان في المكان المناسب ليتابع الكرة برأسه في الشباك إثر تمريرة لعبها له بوجدان بلانيتش، أمام نظر مدافعي الوصل، "13".

ثم عزز جويلهيرم بالا، من تقدم شباب الأهلي بإضافة الهدف الثاني من مجهود فردي مميز راوغ خلاله اثنين من دفاع الوصل بلعبة واحدة، ثم وضع الكرة في الأخير من بين أقدام الحارس، "40".

واختتم سعيد عزت الله أهداف فرسان دبي مستغلا عرضية يوري سيزار، لينقض عليها برأسه قبل سفيان بوفينتي، ويضعها على يسار الحارس "90+4.

ورفع شباب الأهلي رصيده للنقطة 23 بفارق أربع نقاط عن الشارقة المتصدر، مع بقاء مباراة مؤجلة له مع العين، وظل رصيد الوصل عند 13 نقطة في المركز الثامن.