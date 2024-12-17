شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز.. وتدريبات شاقة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدورى، وشهدت التدريبات ندية قوية بين اللاعبين خلال التقسيمة التى أجراها حمد إبراهيم، للتنافس على حجز مكان أساسى فى تشكيل الدراويش أمام بيراميدز.

كما شهد المران تدريبات شاقة لحراس المرمى كمال السيد وعبد الله جمال، والتى تضمنت تسديدات من زوايا مختلفة بوجود حواجز تغير من مسار الكرة قبل وصولها للحراس، للتدريب على رد الفعل المفاجئ.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من دورى nile، المقرر لها السبت المقبل من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف في بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة نسيان بطولة كأس رابطة الأندية، والتركيز على بطولة الدورى ومواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.