شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك دوما: هدفى عودة مودرن سبورت للمنافسة والأندية المصرية مثل الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني الجديد لفريق مودرن سبورت، أنه سعيد بالتواجد في مصر حاليا، وأن الأندية المصرية أصبحت تعمل مثل الأندية الأوروبية عقب توفير كل الإمكانيات.

وأوضح الفرنسي فرانك دوما خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم قائلا "أعمل حاليا على تجهيز جميع اللاعبين ولا يوجد لاعب يضمن التواجد في التشكيل الأساسى المرحلة المقبلة وأحتاج من 3 إلى 4 مباريات لمعرفة إمكانيات جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم الحقيقى وهدفى مع فريق مودرن سبورت هو التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز والمنافسة على جميع البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل".

وأشار الفرنسي فرانك دوما إلى أن عقده مع نادى مودرن سبورت يستمر لمدة عام ونصف والمفاوضات لم تستغرق سوى ساعات قليلة للموافقة على تدريب الفريق رغم أنه كان ينتظر بعض العروض الأخرى لمنتخب أفريقى لتولى القيادة الفنيه".

وتابع الفرنسي فرانك أنه قام بالحديث مع أحد لاعبو فريق فاركو المغربى زهير المترجي قبل القدوم إلى القاهرة لدى علاقة قويه به واللاعب المصرى الوحيد الذى أقوم بمتابعته محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

ويمتلك الفرنسي فرانك دوماس مسيرة تدريبية حافلة أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر، كما حصد لقب بطولة الدوري مع فريق مازيمبي الكونغولي بعد خوض 24 مباراة بدون هزيمة، كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان الفرنسي بالدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل.

أما على مستوى اللعب ارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل ويستضيفها استاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء.