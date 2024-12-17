شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بعمرو السولية لمحاربة الإجهاد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى بنجمه عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق في التشكيل الأساسى لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

ويرغب كولر في الاستفادة من قدرات عمرو السولية الذى شارك بديلا في مباراة باتشوكا المكسيكى الأخيرة في كأس التحدى، والتي خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح ونجح في تسجيل ركلة ترجيح، لمحاربة الإجهاد الذى يعانى منه مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الذى يشارك بإستمرار في المباريات الأخيرة.

يستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.