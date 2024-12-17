شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد المنعم يبدأ التأهيل من مزق العضلة الضامة فى الإسماعيلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى برنامجه التأهيلى للتعافى الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة حرس الحدود بكأس الرابطة.

قرر حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الدفع بالحارس كمال السيد حارس مرمى الدراويش فى التشكيل الأساسى أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار الجولة الخامسة من الدورى المصرى.

وطالب حمد إبراهيم بتجهيز الحارس بشكل قوى، خاصة بعد إصابة أحمد عاد عبد المنعم بمزق فى العضلة الضامة ليغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من دورى nile، المقرر لها السبت المقبل من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف في بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة نسيان بطولة كأس رابطة الأندية، والتركيز على بطولة الدورى ومواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.