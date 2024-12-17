شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف مفاوضاته مع زد لضم إسماعيل بعد الاستقرار على رحيل يوسف أيمن والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في نادي زد إف سي من أجل حسم صفقة محمد إسماعيل مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب السويسري مارسيل كولر ضم مدافع زد إف سي لتدعيم خط الدفاع الأحمر بعد الاستقرار علي رحيل يوسف أيمن الذي لم يقنع الجهاز الفني بقدراته الفنية خلال الفترات التي شارك فيها.

وعرض مسئولو الأهلي على نظرائهم فى زد الحصول على محمد إسماعيل مقابل منح النادي مقابلا ماديا بجانب لاعب أو اثنين من المنتظر رحيلهم على القلعة الحمراء في صفقة تبادلية.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.