شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة ينظم احتفالا باليوم العالمى لكرة السلة بالتعاون مع NBA مصر والان مع تفاصيل الخبر

يُقيم الاتحاد المصري لكرة السلة احتفالاً خاص باليوم العالمي لكرة السلة، بالتعاون مع مكتب رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة في القاهرة NBA مصر.

ويحتضن نادي الزهور الاحتفال باليوم العالمي لكرة السلة، يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يتواجد العديد من الشخصيات البارزة في تاريخ اللعبة، والرياضة المصرية، بجانب العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ويشهد الاحتفال حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد برئاسة عمرو مصيلحي وأعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم محمد فتحي، طارق السعيد، محمد محرم، محمد إيهاب محسن، أحمد الشرقاوى، مصطفى فوزى، نيرة عبد الحميد، بالإضافة إلى أيمن على.

ويقام اليوم العالمي لكرة السلة بالتعاون بين الاتحاد المصري لكرة السلة ومكتب NBA مصر، في ظل التعاون الكبير بين الجانبين والذي يهدف في المقام الأول إلى تطوير كرة السلة المصرية، وزيادة شعبيتها.

وتأتى إقامة الاحتفال باليوم العالمى لكرة السلة تحت شعار "الرياضة من أجل السلام"، من أجل تأكيد الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في إحلال السلام في كل بقاع العالم، وأكيداً وترصيخاً لدور وقيم الرياضة محلياً وعالمياً وأنها تلعب من أجل السلام والأخوة.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الحالية، على إقامة الأحداث التي تساهم في زيادة انتشار ونشر لعبة كرة السلة في جميع أنحاء مصر، والتوعية بضرورة ممارسة الرياضة، بجانب التعريف بنجوم كرة السلة وتاريخ وألقاب اللعبة للأجيال المقبلة.