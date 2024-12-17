شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة العرض السعودى لضم مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بجهاز الكرة بالنادي الأهلي حقيقة وصول عرض من الفتح السعودي للتعاقد مع مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "مروان عطية من أهم لاعبي الأهلي بالتوقيت الحالي والتفريط في جهوده ليس في الحسبان خاصة مع اقتراب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها يونيو المقبل".

وتابع المصدر: "الأهلي لم يتلقي عروض رسمية لضم مروان عطية من أى نادٍ، ولا نقف في طريق أي لاعب حال تلقيه عرضا مناسبا بجانب أن يكون التوقيت مناسبا أيضا للنادي".

ويضيف المصدر: "نستهدف تدعيم الأهلي بصفقات مؤثرة وليس الاستغناء عن أي لاعب مجددا خاصة إذا كان من القوام الأساسي للفريق مثلما هو الحال لمروان عطية".

ويشارك مروان عطية في تشكيل الاهلي الأساسي منذ التعاقد معه قادما من الاتحاد السكندري وأصبح من أهم اللاعبين في تشكيلة المارد الأحمر.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.