شكرا لقرائتكم خبر عن نادى أكتوبر يعتلى صدارة مجموعته بدورى القسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى نادى أكتوبر صدارة مجموعتة فى القسم الرابع بمحافظة الجيزة بخمسة عشر نقطة من خمس مباريات انتصر بها الفريق تحت قيادة فنية لخالد متولى المدير الفنى وتحت إشراف أحمد رمضان المشرف العام على الفريق وعضو مجلس الإدارة بالنادى.

ويأتي فريق جينيس في المركز الثاني في المجموعة التي تضم فرق ( اكتوبر - جينيس - ابو رواش - كرداسة - البطل الأوليمبي - منشية البكاري - العربي بدلاور - السليمانية - الماسة - واكاندا ).

وكان نادي أكتوبر قد فاز على صفط اللبن بثنائية مقابل هدف واحد بهدفي كريم زكي و بلية، في الجولة الخامسة بالمجموعة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إجراء قرعة دوري الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 ، وستشهد القرعة حضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة، وذلك وفق الخطاب الذي أرسله الاتحاد اليوم للأندية المشاركة في هذا الدور.

وتقام القرعة في الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء، في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لتخطو المسابقة خطوة جديدة نحو أدوارها النهائية.

ويبلغ عدد الأندية المشاركة في منافسات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر 30 ناديا أبرزها المقاولون العرب والسكة الحديد والترسانة والأولمبي والداخلية وبلدية المحلة.