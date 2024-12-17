شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة بيراميدز بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى..

أحمد دعدور - أحمد أيمن - محمود متولى - محمد المغربى - مروان داوود - أحمد الشيمى - ناصر ناصر - عمر الوحش - إسلام سمير - عمرو جمعة - بنجامين بواتينج.

وعلى مقاعد البدلاء كلاً من.. صبحى سليمان - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم - مورو ساليفو - فيليب - فان ديرك - عبد الله بكرى - إيمانويل - فادى فريد.