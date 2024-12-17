شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وناصر ماهر يشاركان فى جزء من مران الزمالك استعدادًا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر ماهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من تدريبات الأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في الفقرة البدنية مع جميع اللاعبين في بداية المباراة، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزهما بشكل تدريجي للمشاركة في كل فقرات المران خلال التدريبات المقبلة.

فيما أدى مصطفى الزناري مدافع الفريق ومحمد السيد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، حيث يعاني الزناري من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.