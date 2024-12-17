شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود تشكيل بيراميدز فى مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى، فى إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستضيف نادى بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد السلام فى إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد سامي - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.