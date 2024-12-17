شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يتعرض لإصابة فى العضلة الأمامية وبرنامج تأهيلى لتجهيزه والان مع تفاصيل الخبر

خضع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وهي عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض لاعبو الفريق الأول فقرة تأهيلية خاصة لرفع المعدل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون العديد من التدريبات التأهيلية والبدنية المتنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية للوقوف على حالة اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.