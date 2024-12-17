شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يستقيل من تدريب القناة بعد الخسارة أمام الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد العجوز، المدير الفني للقناة، باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة اليوم أمام الترسانة بهدفين مقابل هدف، وتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر لدورى المحترفين، ويسعى مجلس إدارة القناة حاليا للتعاقد مع مدير فنى جديد خلفا للعجوز قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر أمام بروكسى بالبحيرة.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر عن فوز السكة الحديد مودرن على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، كما تعادل أسوان مع بروكسى بهدف لمثله، وبلدية المحلة على طنطا بهدفين نظيفين ، والمنصورة على ديروط بهدف مقابل لا شىء، وتعادل بترول أسيوط مع لافيينا بهدف لمثله.

كما استطاع كهرباء الإسماعيلية تحقيق الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، كما تعادل وى مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع راية، وتعادل المقاولون مع وادى دجلة سلبيا.