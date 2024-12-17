شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إجراء قرعة دوري الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأـس مصر موسم 2023 – 2024 ، وستشهد القرعة حضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة، وذلك وفق الخطاب الذي أرسله الاتحاد اليوم للأندية المشاركة في هذا الدور.

وتقام القرعة في الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء، في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لتخطو المسابقة خطوة جديدة نحو أدوارها النهائية.

ويبلغ عدد الأندية المشاركة في منافسات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر 30 ناديا أبرزها المقاولون العرب والسكة الحديد والترسانة والأولمبي والداخلية وبلدية المحلة.

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 بين الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بكأس مصر.

خطاب اتحاد الكرة للأندية

الأندية المشاركة فى القرعة