شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فريدة العسقلانى لاعبة طائرة الزمالك بإلتواء فى الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت فريدة العسقلاني لاعبة فريق طائرة نادي الزمالك "سيدات"، للإصابة خلال مشاركتها في مباراة تيانجين بوهاي بانك الصينى والتي أقيمت عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الصين.

وأثبتت الفحوصات المبدئية التي خصعت لها فريدة العسقلاني، إصابتها بالتواء في الكاحل.

ومن المقرر، أن تخضع فريدة العسقلاني لأشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد حجم الإصابة وموقفها من المشاركة في المباريات المقبلة.