شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم القناة بهدفى أوتو ويرتقى للمركز الرابع بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الترسانة فوزا غاليا خارج ملعبه على القناة بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى المحترفين ، أحرز هدفى الترسانة الليبيرى أوجستين أوتو في الدقيقتين 22 و 58 ، بينما أحرز ميدو شلاطه هدف القناة في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن وادى دجلة صاحب المركز الثالث.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر عن فوز السكة الحديد مودرن على سبورتنج بهدفين مقابل هدف ، كما تعادل أسوان مع بروكسى بهدف لمثله ، وبلدية المحلة على طنطا بهدفين نظيفين ، والمنصورة على ديروط بهدف مقابل للاشئ ، وتعادل بترول أسيوط مع لافيينا بهدف لمثله.

كما استطاع كهرباء الإسماعيلية تحقيق الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين ، كما تعادل وى مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله ، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع راية ، وتعادل المقاولون مع وادى دجلة سلبيا.