شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الفروسية يعلن نتائج سباق القدرة والتحمل بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد الفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر عن نتائج سباق القدرة والتحمل بمدينة سقارة والذي أقيم على مدار الأيام الماضية.

أقيم سباق القدرة والتحمل في مزرعة رباب على مسافة 40 كيلو بمشاركة 18 متسابق من كل الفئات السنية.

حصل جابر حسن حسانين على المركز الأول في سباق القدرة والتحمل، وجاءت هنا حسن حسن غالي في الوصافة، ثم إبراهيم سليمان هداج في المركز الثالث ومن خلفه رفعت صلاح بالمركز الرابع وخامسًا ممدوح رفعت.

ووجه الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، التهنئة للفائزين وقام بتكريمهم وسط حضور كبير من مسؤولي الاتحاد وعشاق ومحبي اللعبة وأقارب المتسابقين ثم إلتقاط الصور التذكارية في نهاية المنافسات.