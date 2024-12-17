شكرا لقرائتكم خبر عن جروس لاعبى الزمالك: أثق فيكم والمرحلة الحالية هامة قاريا ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جروس مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، وأكد على أهمية هذه المرحلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وأكد المدير الفني على ثقته الكاملة في كل أفراد الفريق لتنفيذ المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة من أجل الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات.

وحرص جروس على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.