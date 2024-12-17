شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد أفشة لتشكيل الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على عودة لاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق للتشكيل الأساسى بمباراة شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا.

وينوى كولر إجراء سلسلة تغييرات على تشكيل الأهلى بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكى 5-4 بركلات الترجيح، وشارك أفشة بديلا فى مباراة باتشوكا وظهر بشكل جيد ونجح فى تسجيل ركلة ترجيح.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.