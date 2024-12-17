شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحسم ملف تجديد عقد سيف الدين الجزيرى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يحسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ملف تجديد عقد التونسي سيف الدين الجزيري، بعد تعطل الملف خلال الفترة الماضية بسبب الخلاف على بعض الأرقام المالية في العقد بعد أن كان الطرفان قد اتفقا على كل شىء.

ومن المقرر أن يتدخل جروس خلال الأيام المقبلة لتقريب وجهات النظر بين الجزيري وإدارة نادى الزمالك وإسدال الستار على هذا الملف، خاصة أن اللاعب يرحب بتجديد عقده مع النادى، واستكمال المسيرة معه.

ويحرص السويسري جروس على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبي الزمالك، من أجل التعرف عليهم والتقرب منهم، حيث أكد المدرب لهم أن الفيصل بالنسبة له الاجتهاد وبذل أقصى جهد فى التدريبات موضحاً لهم أن الفترة المقبلة بمثابة صفحة جديدة بالنسبة لهم لإثبات ذاتهم.

واتفق الزمالك مع جروس على تقاضى مع جهازه المعاون ما يقرب من 85 ألف دولار شهريًا، وهو راتب قريب من الذى كان يتقاضاه الخواجة السويسرى فى ولايته الأولى مع القلعة البيضاء، حيث إن عقد جروس فى ولايته الأولى كان بقيمة مليون يورو فى السنة، ما يعادل 83 ألف يورو شهريًا.

كما اتفق الزمالك مع جروس على توقيع عقد لمدة 6 أشهر يكون راتبه خلالها قرابة النصف مليون يورو، ويكون العقد قابلا للتجديد حال الاتفاق على ذلك وسيكون راتب معاوني جروس الأجانب من نفس القيمة المالية المذكورة.

ومنح الزمالك أول بطولة قارية للسويسرى جروس فى مسيرته التدريبية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث لم يسبق له التتويج بأى بطولة قارية من قبل، بعدما حقق بطولة الدورى السويسرى مرتين مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل، وكأس السوبر السويسرى مرة مع جراسهوبر، و4 مرات مع بازل.