شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم حسام وإبراهيم حسن يهنئان الرئيس عبد الفتاح السيسى بجائزة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF جائزة الإنجاز المتميز إليه، تقديراً لجهوده والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، واستضافة العديد من البطولات على مستوى كرة القدم والرياضات الأخرى والتى وصلت إلى 440 بطولة في السنوات الماضية.

وشهدت مصر ثورة إنشائية غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمنح الرئيس السيسى أرفع جائزة وهى جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

وأصبحت محط أنظار الملايين لما تمتلكه المدينة من ملاعب على أعلى مستوى وبنية تحتية رياضية، وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 92 فداناً، وتضم المدينة الأولمبية أيضاً صالة مغطاة تبلغ سعتها 15000 متفرج وصالة مغطاة أخرى تسع إلى 8000 متفرج.