شكرا لقرائتكم خبر عن شريف القماطى: نشكر الرئيس السيسى على دعمه المتواصل للرياضة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ شريف القماطى رئيس اتحاد التجديف الرئيس عبد الفتاح السيسى بجائزة التميز فى قارة أفريقيا، والتى حصل عليها فى حفل توزيع جوائز الأفضل فى قارة أفريقيا والذى أقيم في المغرب.

وأضاف القماطى: "نود أن نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، والذي يعكس التقدير العالمي والاعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في دعم الرياضة المصرية والبنية التحتية الرياضية، ليس فقط في كرة القدم ولكن في كافة المجالات الرياضية".

وتابع: "هذا الإنجاز يشجعنا في اتحاد التجديف على مواصلة العمل بجد لتطوير رياضة التجديف في مصر، استلهامًا من الدعم المستمر والاستراتيجيات الوطنية التي تساهم في تحقيق نهضة رياضية شاملة، لتظل مصر في مقدمة الدول القارية والدولية رياضيًا ونشكر الرئيس على دعمه المتواصل للرياضة والشباب المصري".