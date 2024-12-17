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شريف القماطى: نشكر الرئيس السيسى على دعمه المتواصل للرياضة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:54 م

هنأ شريف القماطى رئيس اتحاد التجديف الرئيس عبد الفتاح السيسى بجائزة التميز فى قارة أفريقيا، والتى حصل عليها فى حفل توزيع جوائز الأفضل فى قارة أفريقيا والذى أقيم في المغرب.

وأضاف القماطى: "نود أن نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، والذي يعكس التقدير العالمي والاعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في دعم المصرية والبنية التحتية ، ليس فقط في كرة القدم ولكن في كافة المجالات الرياضية".

وتابع: "هذا الإنجاز يشجعنا في اتحاد التجديف على مواصلة العمل بجد لتطوير التجديف في مصر، استلهامًا من الدعم المستمر والاستراتيجيات الوطنية التي تساهم في تحقيق نهضة رياضية شاملة، لتظل مصر في مقدمة الدول القارية والدولية رياضيًا ونشكر الرئيس على دعمه المتواصل للرياضة والشباب المصري".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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