شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة رنين جديدة تنتظر مصطفى شوبير فى الأهلى قبل مواجهة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى لأشعة رنين جديدة لتحديد تطورات تعافيه من الإصابة، ومدى استجابته للعلاج، وموعد عودته للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية.

ويواصل مصطفى شوبير الغياب عن فريقه في مباراة شباب بلوزداد الجزائري؛ بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى نهاية مباراة فريقه أمام البنك الأهلى بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.