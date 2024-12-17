المصرى يستعين بالتدريبات الاستشفائية للتغلب على الإرهاق قبل مواجهة الحدود

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استعان الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة على ماهر بالتدريبات الاستشفائية للتغلب على الإرهاق فى مواجهة حرس الحدود المرتقبة، بعد ضغط مباريات الفترة الماضية في كأس الكونفدرالية.

وكان المصري تعادل مع بلاك بولز في موزمبيق بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يعود إلى القاهرة ليخسر من الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي.

استعان الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة على ماهر، بالمباريات السابقة لفريق حرس الحدود، وآخرها مواجهة الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، والتي انتهت بفوز حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الحدود قبل مواجهة الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية "مؤقتاً" عقب خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، وذلك للتركيز على بطولة الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل باستاد السويس الجديد.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبياً مع الجونة، قبل أن يفوز على الزمالك بهدف نظيف، وفي الجولة الرابعة فاز المصري على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً.