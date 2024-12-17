شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى يورط فريق الداخلية بعد الرحيل المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أمير عزمى مجاهد فريق الداخلية، أحد فرق دورى المحترفين، فى ورطة بعدما رحل عن القيادة الفنية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، بعدما تلقى عرضًا للانضمام للجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس.

فريق الداخلية كان أعلن عن تولى أمير عزمى القيادة الفنية للفريق يوم 27 نوفمبر الماضى خلفًا لعيد مرازيق، وبعد أقل من 20 يومًا رحل أمير عزمى عن القيادة الفنية حتى يعمل كمدرب مساعد فى جهاز جروس.

رحيل أمير عزمى المفاجئ وضع فريق الداخلية فى ورطة كبيرة، حيث تفاجأ مسئولو النادى برحيل المدرب دون سابق إنذار، وهو ما يدفعهم حاليًا للبحث عن مدير فنى فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق أصبح دون مدرب فى الوقت الحالي.

وكشف مصدر بفريق الداخلية أن الإدارة تدرس العديد من السير الذاتية لبعض المدربين المطروحين لاختيار أفضلهم لتولى المهمة فى الفترة المقبلة.