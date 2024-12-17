شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يهنئ الرئيس السيسى بجائزة الإنجاز المتميز من كاف والان مع تفاصيل الخبر

حرص مجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة مجدى اللوزى على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تكريمه من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، ومنحه أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، والتى تسلمها نيابة عنه الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة في الاحتفالية التي نظمها CAF في المغرب

ويعكس هذا التكريم التقدير الكبير للمجهودات المبذولة في دعم الرياضة الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء، كما يبرز مجلس إدارة الاتحاد مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي الرياضة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قيم العمل الجماعي والانتماء.

ياتي دعم الرئيس السيسي للرياضة في استضافة مصر للعديد من البطولات الدولية، مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم للألعاب الجماعية والفردية وتطوير البنية التحتية الرياضية من خلال إنشاء المدن والملاعب الرياضية الحديثة فضلا عن حرص الرئيس السيسي على رعاية المواهب الرياضية وتكريم الأبطال الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ما يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء جيل قوي وقادر على مواجهة التحديات.