شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب شباب الإسماعيلى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مصطفى رفعت لاعب فريق الشباب مواليد 2008 بالإسماعيلى لقطع فى الرباط الصليبى للركبة ليتأكد غيابه عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب الشاب لجراحة عاجلة يعقبها فترة تأهيل مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي تمتد عدة أشهر قبيل العودة لتدريبات الفريق الجماعية مجددا.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام القناة في اللقاء الذي أقيم عصر الأحد على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات دوري الجمهورية للناشئين.

وفاز الإسماعيلي على القناة بهدف مقابل لا شيء عن طريق ياسين العتر بمنافسات دوري الجمهورية للناشئين.