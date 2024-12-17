شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: مصر حققت طفرة فى إنشاء الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامي الشيشيني، نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع جائزة للاتحاد وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، يظهر حجم التطور الذي حققته البلاد في البنية التحتية الرياضية.

وأضاف الشيشيني، في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الدولة شهدت طفرة كبيرة في المنشآت الرياضية خلال عهد الرئيس السيسي، كان من بينها استاد العاصمة الإدارية، واستاد المصري المقرر افتتاحه في الفترة المقبلة، وكذلك ستاد السويس الجديد، بالإضافة إلى الاستادات الأخرى التي يتم تطويرها.

واصل: في وقت تفشي فيروس كورونا، مصر نجحت في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، مثل كأس العالم لكرة اليد، وكذلك الاسكواش، والكثير من البطولات، وهذا يعكس قوة الدولة لمصرية ودعمها للرياضة بشكل عام وفي مختلف الألعاب، وقدرتها على إدارة أصعب الملفات في أي وقت.

واختتم: لدينا أيضاً الكثير من الإنجازات الرياضية في السنوات الأخيرة، منها الاهتمام بكرة القدم النسائية وكانت النتيجة حصول فريق مسار على ثالث أفريقيا، ولدينا أيضاً الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية، كل هذه إنجازات رياضية كبيرة تظهر دعم الدولة والرئيس للرياضيين.